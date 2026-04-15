Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 6 milyon liralık dev bir projeye imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Altyapısıyla ve üstyapısıyla daha yaşanabilir bir Manisa hedefimizle şehrimizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde il genelinde altyapı hamlesini sürdüren MASKİ, Selendi'nin Yenicami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış eski hatlar sökülerek yerine toplamda 1040 metrelik modern kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşenecek.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehrin her bir noktasına kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: 'Manisa genelinde yıllardır süregelen altyapı sorunlarına bir bir son veriyoruz. Selendi ilçemiz Yenicami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kronikleşen sorunları kökten çözmek için MASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla kapsamlı bir çalışma başlattık. 6 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz 1040 metrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesiyle bölgenin altyapısını tamamen modernleştiriyoruz. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yılların ihmal edilmiş sorunlarını tarihe gömmektir. Altyapısıyla ve üstyapısıyla daha yaşanabilir, daha modern bir Manisa hedefimizle şehrimizin her noktasına, her mahallesine eşit hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Selendi'mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.'

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA KARŞI GÜÇLÜ ÖNLEM

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Fatmanur Gül, yürütülen teknik detaylar hakkında bilgi vererek, 'Atatürk Caddesi üzerinde 520 metre kanalizasyon ve 520 metre yağmursuyu hattı imal ediyoruz. Temel hedefimiz, yüzey sularının tahliyesini hızlandırarak şiddetli yağışlarda oluşabilecek taşkınların önüne geçmek, halk sağlığını ve ulaşım güvenliğini korumaktır' dedi.