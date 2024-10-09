Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai Odaları Başkanı Mohammad Ali Rashed Lootah başkanlığındaki heyeti ağırladı.ANKARA (İGFA) - Dubai'den gelen bir grup heyet Ticaret Bakanlığı'nda Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat ile görüştü.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ticaret hacminin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 20 milyar doları aştığına dikkati çeken Bakan Bolat, "İkili Ticaret ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) kapsamında temel hedefimiz ticaret hacmi 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara çıkarmaktır. Türkiye ve BAE, enerji, savunma, otomotiv, dayanıklı mallar, ilaç ile yeşil ve dijital endüstriler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni ortaklıklar kurma potansiyeline sahiptir. Türk ve BAE’li şirketler ve iş dünyaları oynayacakları proaktif rol sayesinde ikili iş birliğimizin derinleşmesi ve ticari hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkılar sağlayabilecek konumdadırlar" mesajı verdi.

Bakan Bolat, Türkiye ve BAE’nin farklı alanlarda iş birliğini güçlendirmesinin hem ikili ilişkilerde, hem de bölgesel düzeyde önemli fırsatların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını söyledi.