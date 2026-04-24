Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) iş birliğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Firmalar Arası Futbol Turnuvası heyecanla başladı.

BURSA (İGFA) - Bölgedeki çalışanlar arasında dostluğu, takım ruhunu ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen, DOSAB-DOSABSİAD Firmalar Arası Futbol Turnuvası'nın açılışı, DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası'nda gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış maçına; DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece Nur Şahin ile DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Işık katılarak takımların heyecanına ortak oldu.

'EN ÖNEMLİ KONU KUPALARDAN ZİYADE CENTİLMENLİKTİR'

Açılış töreninde konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, turnuvanın firmalar arasındaki dostluğu pekiştiren çok kıymetli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Kutlualp, 'Yoğun iş temposunun yanında bizleri sahada da bir araya getirmesi bakımından bu turnuva ayrı bir anlam taşıyor. Bizim için burada en önemli konu, kupalar ve ödüllerden ziyade centilmenliktir. Temennimiz, tüm takımlarımızın sahaya fair-play ruhuyla çıkması, güzel bir mücadele sergilemesi ve turnuva sonunda herkesin bu organizasyondan güzel hatıralarla ayrılmasıdır. Turnuvamıza katılan tüm firmalarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUK RUHUNU SAHADA GÖRECEĞİZ'

Turnuvanın fair-play ruhuyla geçmesini temenni eden DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise konuşmasında sporun birleştirici gücüne ve Bursaspor'un şampiyonluğuna dikkat çekti.

Başkan Eski, 'Sanayimizin kalbi DOSAB'da, firmalarımız arasındaki dostluğu ve dayanışmayı pekiştiren bu güzel turnuvanın 19'uncusunu düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Spor; takım olmak, birlikte mücadele etmek ve birlikte başarmak demektir. Bursaspor'umuzun şampiyonluğuyla tüm şehir olarak ne kadar büyük bir sevinç ve gurur yaşadığımızı hepimiz gördük. O şampiyonluk, bize takım ruhunun ve azmin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Aynı azmi, aynı takım ruhunu ve centilmenliği bugün bu sahada, turnuvamıza katılan tüm firmalarımız arasında da göreceğimize yürekten inanıyorum. Herkese kazasız, belasız ve keyifli bir turnuva diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program, yönetim kurulu üyeleri ve takımların katıldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

FİNAL MAÇI HAZİRAN AYINDA

Turnuvaya bu yıl 11 takım katılıyor. Bu 11 takım iki grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele verecek ve gruplarına ilk 4 sırada olan takımlar çeyrek finalde eşleşecek. Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak. Turnuvanın şampiyonu haziran ayında tarihi daha sonra açıklanacak final maçında belli olacak.

Turnuvaya katılan takımlar şöyle:

A GRUBU

BPO

IŞIKSOY

ASTEMO

OMTEK

PE-GA OTOMOTİV

YAŞALAR

B GRUBU

DOSAB

EVİMTEKS

BEYÇELİK

GRAMMER

POLYTEKS