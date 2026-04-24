İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnciraltı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde sporcu çocuklarla bir araya geldi. Farklı branşlardaki etkinlikleri izleyen Tugay, çocuklarla futbol ve satranç oynayıp ok atarak bayram coşkusuna ortak oldu.

İZMİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de kentin dört bir yanında kutlandı.

İzmirli çocukların spora teşvik edilmesine yönelik çalışmalara destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle İnciraltı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil tarafından karşılanan Başkan Tugay, şenlikteki sporcu çocuklar ve aileleri ile Göztepe'nin maskotu K'ANKA ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Tugay, Göztepe Spor Kulübü bünyesinde okçuluk, tekvando, bale, jimnastik, voleybol, futbol ve basketbol gibi farklı branşlarda eğitim alan çocukların antrenman ve gösterilerini izledi.

Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz'dan branşlara ilişkin bilgi alan Başkan Tugay, çocuklarla satranç oynadı, futbol sahasında şut çekti ve okçuluk antrenmanına katılarak ok attı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Tugay'a 'Cemil Başkan' tezahüratları yapıldı. Şenlikteki çocuklar ve aileler ise spora verdiği destek nedeniyle Başkan Tugay'a teşekkür etti.