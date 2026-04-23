Süper Lig heyecanı bu hafta üst noktaya ulaşacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı, şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek. Fenerbahçe kazanırsa, puan farkı 1'e düşecek. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Dünya derbileri arasında yerini alan Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonunu da belirleyecek.

RAMS Park Stadı'nda 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi için hazırlıklar sürüyor.

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlamaları için çalışma başlattı. Galatasaray'ın galip gelmesi durumunda maç bitiminde şampiyonluk kutlamaları yapılacak.

Derbide Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise, puan farkı 1'e inecek.

Bu durumda kalan 3 maç kritik önem taşıyor. Galatasaray, kalan 3 maçında Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D) takımlarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe ise, Başakşehir, Konyaspor (D), Eyüpspor ile mücadele edecek.

İşte 31. Hafta Süper Lig programı:

24 NİSAN 2026 CUMA:

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa

25 NİSAN 2026 CUMARTESİ:

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe - Antalyaspor

26 NİSAN 2026 PAZAR:

14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe

27 NİSAN 2026 PAZARTESİ:

17.00 Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Konyaspor-Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük