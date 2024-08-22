CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, “Yenişehir ve memleket için dertlenen tüm genç kardeşlerimi baba ocağımıza, Cumhuriyet Halk Partimize davet ediyorum. Yapacak çok işimiz yürüyecek çok yolumuz var” dedi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenişehir İlçe Gençlik Kolları’nın olağan kongresinde başkanlığa tekrar İsmail Hakkı Yiğit seçildi. Yiğit başkanlığındaki yönetim kuruluna başarı dileklerini ileten CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, “Dün olduğu gibi bundan sonra da yan yana, omuz omuza tüm gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Gençlere ve kadınlara verdikleri öneme dikkat çeken Dörtkardeş, “Gençlik yıllarımdan beri partime katkı sağlamaya çalışmış, partimin gençlik kolları da olmak üzere birçok organında görev almış, bugün de gururla temsil etmeye büyük gayret gösterdiğim ilçe başkanlığı görevim süresince altını çizerek hep ‘Gençler’ dedim, hep ‘Kadınlar’ dedim ve demeye de devam edeceğim” diye konuştu.

Gençleri sadece bayrak asan, broşür dağıtan birer figür olarak gören, iş yönetimlerde ve meclis üyeliklerinde görev vermeye gelince onlara yer vermeyen zihniyetin hep karşısında durduğunu vurgulayan Dörtkardeş, “Son yerel seçimlerde, Yenişehir'in yaş ortalaması en genç meclis üyesi aday listesini oluşturduk. Kadın Kolları Başkanımız da, Gençlik Kolları Başkanımız da listenin ilk on sırasında yer aldı. Bu anlayışımız değişmeyecek. Artık beklemek yok, gençler daha da fazla söz sahibi olacaklar” dedi.

Açıklamalarının ilerleyen bölümlerinde gençlere çağrıda bulunan Dörtkardeş sözlerini şöyle tamamladı: “Buradan açık çağrımdır, Yenişehir ve memleket için dertlenen tüm genç kardeşlerimi baba ocağımıza, Cumhuriyet Halk Partimize davet ediyorum. Yapacak çok işimiz yürüyecek çok yolumuz var.”