Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü markası olan Dorlion, hem kalite hem de erişilebilirlik açısından örnek bir başarı hikâyesi yazıyor. Ödüllü zeytinyağı Dorlion Halk Et Market ve Halk Ekmek Büfelerinde de raflardaki yerini aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üretimin gururu haline gelen Dorlion Zeytinyağı, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zeytinyağı Dostu Derneği tarafından Didim'de düzenlenen 19. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atan Dorlion, yarışmaya gönderdiği dört farklı numunenin tamamıyla ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle Dorlion Özel Seri, yarışmanın en üst kategorisi olan 'Premium Ödül'e layık görülerek kalitesini taçlandırdı. Markanın diğer dereceleri de başarının tesadüf olmadığını ortaya koydu: Dorlion Olgun Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı Gümüş Ödül alırken, Özel Seri'nin 1. ve 3. partileri Altın Ödül kazandı.

Bu önemli başarıların ardından Dorlion Zeytinyağı, Eskişehirlilerle daha geniş bir noktada buluşmaya başladı. Üretici Marketler ve https://market.eskisehir.bel.tr online satış kanallarında yoğun ilgi gören ürünler, artık Halk Et Market ve Halk Ekmek Büfelerinde de raflardaki yerini aldı.

Böylece vatandaşlar, yüksek kaliteli ve ödüllü zeytinyağına daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşma imkânı buldu.

Kent genelinde yaygınlaşan satış ağıyla dikkat çeken Halk Et Marketler; Tepebaşı'nda Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde, Odunpazarı'nda ise Kurtuluş Mahallesi Sunam Sokak ile Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda hizmet vermeye başlamıştı.

Haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olan marketlerde artık 200 ml Dorlion zeytinyağı da satışa sunulacak.

Öte yandan Dorlion'un 200 ml'lik özel ambalajlı zeytinyağları da Kumlubel, Batıkent, Sultandere, 71 Evler, Odunpazarı, Savaş, Vişnelik, Atatürk Bulvarı ve Fevzi Çakmak mahallelerindeki Halk Ekmek büfelerinde satışa sunuldu.

Yerel üretimi destekleyen, üreticiden tüketiciye doğrudan ve güvenilir bir köprü kuran bu model, Eskişehir'de hem ekonomik hem de sağlıklı gıdaya erişim açısından önemli bir örnek olmaya devam ediyor.

Dorlion Zeytinyağı ise kazandığı ödüller ve genişleyen satış ağıyla, sofralara kalite ve güven taşımayı sürdürüyor.