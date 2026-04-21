Edirne Keşan'ın turizm potansiyeline dikkat çekmek ve öğrencilerin sektörel farkındalığını artırmak amacıyla İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde anlamlı bir kutlama programı düzenlendi. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası dolayısıyla hazırladığı özel programla turizmin bölge ve ülke ekonomisindeki hayati rolüne vurgu yaptı.

Protokolün ve eğitim camiasının katıldığı etkinlikte, öğrencilerin mesleki becerilerini sergilediği sunumlar tam not aldı.

Turizm bilincini geliştirmek ve iç turizmi canlandırmak amacıyla her yıl kutlanan Turizm Haftası, Keşan'da İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı dopdolu bir programla kutlandı.

Okulun uygulama alanlarında ve salonlarında gerçekleştirilen etkinliklerde, turizmin sadece ekonomik bir faaliyet değil, kültürel bir köprü olduğu mesajı verildi.

EĞİTİM CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Öğrencilerin heyecanına ortak olan programa; Keşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aybars Eren, Ali Osman Cura ve Tolgan Anbarlı katılım sağladı.

Şube müdürleri, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik hazırladığı projeleri ve sunumları yakından inceleyerek gençlerin mesleki gelişimlerini takdirle karşıladı.

'BÖLGEMİZ İÇİN TURİZM VAZGEÇİLMEZ'

Programda yapılan konuşmalarda ve sunumlarda, özellikle Saros Körfezi ve çevresindeki turizm potansiyelinin altı çizildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan kültürel gösteriler ve turizm tanıtım çalışmaları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

İlçe Milli Eğitim yetkilileri, programın sonunda emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek; bu tür etkinliklerin sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacına dikkat çektiğini belirtti.