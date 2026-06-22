Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajlarda başlatılan 'Dumansız Plaj' uygulamasıyla vatandaşların sahil alanlarından daha temiz, sağlıklı ve konforlu şekilde yararlanması hedefleniyor.

Büyükşehir zabıtası, hafta sonunda plajda vatandaşları yeni uygulama hakkında bilgilendirdi. Yapılan tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' hedefleri kapsamında sorumluluk alanında bulunan plajlarda hayata geçirilen dumansız plaj uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle sigara izmaritlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve vatandaşların temiz hava hakkının korunması amaçlanıyor. Ekipler sahil ziyaretçilerine kuralları hatırlatırken, uygulamanın kalıcı hale gelmesi için farkındalık çalışmalarına da devam ediyor. Büyükşehir zabıtası, hafta sonunda plajda vatandaşları yeni uygulama hakkında bilgilendirdi.

DUMANSIZ PLAJ UYGULAMASIYLA DAHA TEMİZ SAHİLLER

Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü'nde zabıta memuru olarak görev yapan Mustafa Çağrı Nefes, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların daha temiz, daha sağlıklı ve keyifli bir plaj deneyimi yaşaması için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Nefes, 'Beach Park Varyant'ta ve Boğaçayı'nda bulunan EKDAĞ Plajları ile Liman Mahallesi'nde bulunan ANET plajımızda dumansız plaj alanları oluşturduk. Bu alanlarda sigara içmek tamamen yasaktır.

Uygulamamız kapsamında dumansız plaj bölgelerinde sigara içme yasağına uymayan vatandaşlarımıza, Antalya Valiliği Genelgesi ve Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır 'dedi.

DUMANSIZ PLAJLAR İÇİN SIKI DENETİM

Zabıta ekipleri olarak denetimlerin süreceğini belirten Nefes, 'Dumansız plaj uygulamasının uygulandığı bu bölgelerde sürekli denetim yaparak yasağın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız.

Amacımız, hem çevre kirliliğini önlemek, hem de özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve ailelerimizin sigara dumanından etkilenmeden plajlarımızdan yararlanmasını sağlamaktır. Temiz bir Antalya ve temiz bir çevre için tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaya uymasını önemle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın da anlayışıyla ve desteğiyle bu güzel uygulamayı hep birlikte başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz' diye konuştu.