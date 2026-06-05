Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Yeni Mahalle'de vatandaşlarla buluştu. Temiz Sokak Ziyareti kapsamında örnek vatandaşlara teşekkür belgeleri verildi ve bölge sakinlerinin sorunları ile önerileri dinlendi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında hem 'Temiz Sokak Ziyareti' programını gerçekleştirip örnek vatandaşlara teşekkür belgesi takdim etmek hem de bölge sakinlerinin sorunları ve önerilerini dinlemek için Yeni Mahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı ile vatandaşların fikir ve önerilerine önem veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan mahalle buluşmalarını bu defa 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdi. Çevre gününü içerisinde barındıran haftayı her gün farklı bir etkinlikle dolu dolu kutlayan İnegöl Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve temiz çevre duyarlılığını güçlendirmek amacıyla Yeni Mahalle'de 'Temiz Sokak Ziyaretleri' kapsamında mahalle buluşması gerçekleştirdi. Burada hem örnek davranış sergileyen vatandaşlara teşekkür belgesi takdim edildi hem de bölge sakinleri tek tek dinlendi.

ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEYEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Yeni Mahalle Pınar Sokakta bulunan çocuk oyun alanında gerçekleştirilen buluşmaya Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve kurumlardan temsilciler katıldı. Mahalle buluşması başlangıcında Yeni Mahallede çevre temizliği konusunda örnek davranış sergileyen vatandaşlara çevreye gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Bu kapsamda Pınar Sokak'ta ikamet eden Emrullah Abdullah ile Tekin Yazıcı, Fidan Sokak'ta ikamet eden Nurettin Milas ve Yeni Mahalle Muhtarımız Mahmut Akbal'a teşekkür belgelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

Belge takdimi sonrası mahalle buluşması programına geçildi. Kısa bir açılış konuşması yapan Muhtar Mahmut Akbal, 'Belediye Başkanımıza bugün mahallemize geldiği ve bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum. Bugün Yeni Mahallenin sorunlarını dile getirmek, konuşmak için buradayız. Katılan mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum' dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise 'Mahalle Buluşmalarımızla mahallelerimize giderek o muhitte yaşanan sorunları ve eksiklikleri birinci ağızdan, vatandaşlarımızdan dinliyoruz. Bunu geçen dönem de yaptık, bu dönem de devam ediyoruz. Sizlerden bize farklı iletişim kanallarından gelen bildirimler de var. Bu katılımcı yönetim anlayışına sağladığını katkı için sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün tüm belediye teşkilatımız olarak buradayız. Başkan Yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, AK Parti yöneticilerimiz: Buraya sizi dinlemek için geldik. Daha çok konuşmak değil, sizleri dinlemek istiyorum. Sizlerin tavsiyeleri, önerileri ve eleştirilerinizi duymak istiyoruz' dedi.

İNEGÖL'E DAİR HEYECANIMIZ VAR

İnegöl'e dair heyecanları olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, 'İnegöl çok hızlı büyüyor. Yeni Mahalleden örnek vermek gerekirse; 10 yıl önce buranın nüfusu 11 bin dolayındaydı. Bugün 22 bini geçti nüfus. Mahalle içerisindeki boş parseller de dolmaya devam ettikçe, burası belki de İnegöl'ün en büyük mahallesi durumuna gelecek. Dolayısıyla biz yatırımlarımıza buralarda hızla devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz geçen dönem altyapı çalışmaları başlattık. Alinur Aktaş Başkanımız döneminde özellikle içme suyu hatlarının yenilenmesiyle ilgili bir süreç başlattık. Vatandaşlarımıza kaliteli kaynak suyu içirmek için bu çalışmalar yapılıyor. En kaliteli suyu sizlere ulaştırmak için bu çalışmaları başlattık' diye konuştu.

Başkan Taban, İnegöl genelinde olduğu gibi Alanyurt bölgesi ve Yeni Mahalle özelinde de pek çok çalışmaları olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: 'Örneğin ikinci yüzme havuzumuzu Alanyurt bölgesinde hayata geçiriyoruz. Güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Buradan ilk olarak daha yakında oldukları için Alanyurt bölgesindeki mahallelerimiz ve vatandaşlarımız istifade edecekler. Zamanla sadece İnegöl değil, farklı şehirlerden bile insanlar gelip buradan istifade edecekler. İşiyle dertlenen bir ekip var burada. Bunu canı gönülden söylüyorum.'

Konuşma sonrası Başkan Taban sözü vatandaşlara bıraktı. Gece geç saatler kadar devam eden istişarelerde mahalle sakinleri bölgeleri ve İnegöl ile ilgili merak ettikleri konuları, şikayetlerini, eleştirilerini ve tavsiyelerini doğrudan Başkan Taban'a iletme imkanı buldu. Karşılıklı istişareler de yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.