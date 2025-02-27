Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Bölümü iş birliğiyle, 27 Şubat tarihinde “Doğumdan Menopoza Kadının Sağlık Serüveni Paneli” düzenlendi. Kadın sağlığının farklı dönemlerine odaklanan panel, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Melda Tuncel’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden uzman doktorlar, katılımcıların sorularını yanıtlayarak kadın sağlığına dair önemli bilgiler paylaştı.

Panel, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İlknur Şit’in açılış konuşmalarıyla başladı. Panele, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Müdürü Arzu Kaya Öztaş da katılım gösterdi.

Gaziosmanpaşa bölgesinde yaşayan yaklaşık 250 kadının katılım gösterdiği panelde, kadın sağlığına dair birçok önemli konu ele alındı. Katılımcılar, uzman doktorların bilgilendirmeleriyle merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Panelde ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, kadın sağlığının önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Kadın Sağlığının Her Aşaması Ele Alındı

Doğumdan Menopoza Kadının Sağlık Serüveni Paneli’nde, kadın sağlığının farklı evreleri detaylı bir şekilde ele alındı. Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice Deniz Böler, ergenlikten menopoza kadar olan süreçte meme sağlığıyla ilgili kritik bilgileri paylaştı. Meme kanseri taramaları, estetik kaygılar ve elle meme muayenesi gibi konular detaylı olarak değerlendirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Hazal Atay Güzel ve Uzm. Dr. Çiğdem Şimşek, ergenlikten menopoza kadar kadınların yaşadıkları fizyolojik ve hormonal değişiklikleri açıkladı. HPV aşısı, korunma yöntemleri ve menapoz dönemi değişimleri gibi çeşitli konulara dair bilinmesi gerekenler paylaşıldı.

Duruş, Kemik ve Cilt Sağlığına Dair Önemli Bilgilendirmeler Yapıldı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları Uzm. Dr. Gyulnaz Emin ve Uzm. Dr. Elif Sezer, doğuştan itibaren ortaya çıkabilen duruş bozuklukları ve menopoz döneminde kemik sağlığını koruma yolları gibi önemli konular üzerine bilgiler sundu.

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. İhsaniye Dönmez Çiçek, cilt sağlığına dair en çok merak edilen konulara değindi. Ergenlik dönemindeki akne problemleri, doğum sonrası cilt sorunları ve menopozla birlikte artan cilt hastalıklarının önlenmesi için neler yapılabileceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Kadın Sağlığında Ruhsal ve Fiziksel Süreçler Kapsamlı Şekilde Değerlendirildi

Doğumdan Menopoza Kadının Sağlık Serüveni Paneli’nde, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oya Bozkurt, gebelik ve menopoz dönemlerinde kadınların yaşayabileceği ruhsal değişiklikler üzerine konuştu. Kadınların estetik kaygılarının psikolojik boyutları ve ileri yaş psikiyatrik rahatsızlıkları detaylı bir şekilde açıklandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gulnar Zeynalova, doğumdan itibaren kadın sağlığını etkileyen iç hastalıkları, hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve menopoz döneminde sağlığı koruma yolları üzerine açıklamalar yaptı.

Panelin sonunda, katılımcıların merak ettikleri sorular uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde cevaplandı. Panel, kadın sağlığı konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen bilgilendirici ve etkileşim dolu bir etkinlik olarak tamamlandı.