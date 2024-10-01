Kelebek Mobilya'nın “Doğaya Kelebek Etkisi” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. 3 bin 500 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada ilk 3 fotoğrafın sahibi belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - "Doğaya Kelebek Etkisi" fotoğraf yarışmasıyla, katılımcıları doğayı koruma konusunda doğrudan katkıda bulunmaya davet eden Kelebek Mobilya, gönderilen her fotoğrafı doğada bir fidana dönüştürdü.

Fotoğrafçı ve Akademisyen Cem Kıvırcık, ON İletişim Ajans Başkanı İpek Özgüden, Kelebek Mobilya PR ve İletişim Yöneticisi Nergis Aysan, Kelebek Mobilya Tasarım Müdürü Gürkan Gülturan, Kelebek Mobilya Tasarım Müdürü Tayfun Gür ve İletişim Danışmanı Dalım Ayyüce Kaplan'ın jüri üyeliğinde değerlendirilen 3 bin 500 fotoğraf arasında; Aytül Akbaş / Kocaeli, Sema Mermertaş / Trabzon ve Meriç Aktar / Hatay ilk üçe girdi.

Gönderilen fotoğrafların teknik, estetik ve kompozisyon gibi temel fotoğraf kriterleri ile yarışma amacına uygunluk kriterleri üzerinden incelikle değerlendirildiğini kaydeden Fotoğrafçı ve Akademisyen Cem Kıvırcık, fotoğraf sanatı odağında doğaya yapılan katkıdan ötürü Kelebek Mobilya'ya teşekkür ederken, katılımcılara da teşekkür etti.