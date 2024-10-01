Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, 2004 yılında Kırklareli Kıyıköy –İbrice Limanı arasında yapılacak Petrol Boru Hattı ile ilgili olarak o dönemde verilen protesto için Haluk Levent’in 12 saat 5 dakikalık rekor konserinin beyaz perdeye yansıtılmasından mutluluk duyacağını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Belediye Başkanlığı’nın 1.dönemindeki bu proje için bütün Keşan’ın ve çevrecilerin büyük duyarlılık gösterdiğini belirten Özcan “Haluk Levent’e konuyu açtığımızda kendisinin de konuya duyarlılık göstermek için bir konser vereceğini belirtti. 5 Aralık 2004 tarihinde İbrice Limanı’nda verdiği 12 saat 5 dakikalık konserin projenin iptali için büyük bir katkı sağladı, bu konser ve Keşanlıların ve çevre il ve ilçelerden toplanan toplam 25 bin imza ile bu proje iptal edildi.

Haluk Levent’in Guinnes Rekorlar Kitabı’na Dünyanın en uzun konseri olarak giren bu konserinde beyazperdeye yansıyacağını memnuniyetle öğrendik. Keşan ve Saros’a her zaman büyük ilgi duyan ve her türlü çevre olayına duyarlılık göstermesi nedeniyle Haluk Levent’e teşekkür ediyor ve filmin çekimini de merakla bekliyoruz. Bu film anlamında Haluk Levent nasıl ki bizleri yalnız bırakmadıysa bizler de kendisine gerekli desteği sağlayacağız. “ dedi.