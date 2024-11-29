BOTAŞ, Aralık ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe gitmedi.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ, 2024 Yılı Aralık Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, doğal gazda Aralık ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit tutuldu. Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Aralık ayında uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'tan yapılan duyuruda, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulduğunun altı çizildi. Duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.