Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan Mahabad Bulvarı üzerinde başlattığı yer değiştirme (deplase) çalışması ile 410 metre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattını kente kazandırıyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, İller Bankası tarafından yapılan ancak zamanla imar alanı içerisinde kalan içme suyu hattının daha sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla yer değiştirme çalışması başlattı.

İçme suyu arzında sorun yaşanmaması için eski hat iptal edilerek 410 metre uzunluğunda yeni bir hat döşeniyor. Çalışmaların devam ettiği Mahabad Bulvarı’nda ekipler, 1000 mm çapında çelik borular kullanıyor. Çalışma sonrası yeni içme suyu hattı ana hatta bağlanacak.

‘Olası olumsuzlukların önüne geçiyoruz’

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirterek, “İller bankası tarafından daha önce yapılan ancak zamanla imar alanı içerisinde kalan içme suyu hattında oluşabilecek olumsuzluklara hızlı müdahale etme şansımız yoktu. Biz de imar alanında olan bu hattı imarlı bölgenin dışına kaydırmak zorunda kaldık. Burada yürüttüğümüz proje sayesinde olası olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız” dedi.