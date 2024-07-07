Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hicri yeni yıl dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hicri yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Erbaş, mesajında, "Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicretini esas alan Hicri Takvimin 1446. yıl dönümünde tüm İslam aleminin yeni yılını tebrik ediyor, hicri 1446 senesinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.