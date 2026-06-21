Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri için başvuru süresinin 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında yürütülen ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Başkanlık tarafından yapılan duyuruda, vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, 2027 Yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Güncelleme İşlemleri, 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt güncelleme işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacağını da vurguladı.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü İletişim Merkezi'nin 0850 260 13 13 numaralı telefon hattını arayabilecekleri veya il ve ilçe müftülüklerine başvurabilecekleri belirtildi.