İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, Babalar Günü kapsamında Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi'nde çocuklar ve babaların birlikte oyunlar oynayıp yarışmalara katıldığı, boyama etkinlikleri yaptığı renkli bir program düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında çocuklar ve babaları bir araya getiren çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen programda 3-4-5 yaş grubu çocuklar, babalarıyla birlikte ekip olarak oyunlar oynadı, eğlenceli yarışmalara katıldı ve boyama etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklerde çocuklar ve babalar keyifli anlar yaşadı.

Atatürk Spor Yaşam Köyü'nde ise Babalar Günü etkinlikleri futbol maçıyla devam etti. Babalar ve çocuklar sahada birlikte mücadele ederek eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşadı.

ENGELLERİ AŞAN SEVGİ

Babalar Günü'nün en anlamlı duraklarından biri olan Engelsiz Yaşamevi'nde ise özel gereksinimli çocuklar ve babaları bir araya gelerek duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcılar, birlikte el emeği süs eşyaları üreterek hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Renkli materyallerle hazırlanan çalışmalar, dayanışma ve sevgi temasıyla şekillenirken, ortaya çıkan ürünler etkinlik sonunda sergilenerek büyük beğeni topladı. Etkinlik, babalar ve çocuklar arasında güçlü bağların pekiştiği anlamlı anlara sahne oldu.