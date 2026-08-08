Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda hizmet kalitesini ve yolcu konforunu artırmak amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta Ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 'M' plakalı araçlar başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında saha ve son durak denetimleri gerçekleştiriyor.

DENETİMLER TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Yapılan denetimlerde; yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima kullanımı, Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamındaki sürücü kimlik kartı kontrolü ile ilgili ulaşım mevzuatına uyum titizlikle inceleniyor.

Gerçekleştirilen denetimlerle toplu taşıma hizmetlerinde belirlenen standartların korunması, yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti alması ve mevzuata uygunluğun sağlanması hedefleniyor.