Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Emekli Kafe, sosyal yaşamı destekleyen yeni hizmetlerle büyümeye devam ediyor. Emekli Kafe içerisinde hizmet vermeye başlayan kuaför ve berber salonu, 50 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylere uygun fiyatla hizmet sunuyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Kafe'yi yeni hizmetlerle güçlendirmeye devam ediyor. Emekli Kafe bünyesinde faaliyete başlayan kuaför ve berber salonu, 50 yaş üstü vatandaşlar ile engelli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ekonomik ve konforlu bir ortamda karşılıyor. Hijyenik koşullarda hizmet veren salonda kadın ve erkeklere yönelik kuaför ve berber hizmetleri sunulurken, vatandaşlar piyasa koşullarının altında belirlenen fiyatlarla kişisel bakım hizmetinden yararlanabiliyor.

Vatandaşlardan Tam Not

Emekli Doğan Yalçın, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Dışarıda çok daha pahalı. O yüzden burası her bakımdan uygun. Çok memnunum' dedi. Yenicami esnafı Şevket Arık ise 'Gayet güzel, nezih bir ortam oluşturulmuş. Belediyenin sunduğu bu hizmetten memnunum. Fiyatlar da oldukça uygun, neredeyse yarı yarıya fark var' ifadelerini kullandı. Emekli Ramazan Gür de 'Burada tıraş olmak çok uygun. Dışarıda saç kesimi 500 TL'yi buluyor. İçerisi temiz, çalışanlar güler yüzlü ve ilgili. Başkanımıza teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'Vatandaşlarımızın Memnuniyeti Bizi Mutlu Ediyor'

Emekli Kafe'de görev yapan berber Arif Yalçınkaya, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, 'Başkanımız Besim Dutlulu'ya bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Gelen vatandaşlarımız memnuniyetlerini dile getiriyor. Yaz döneminde 11.00-19.00 saatleri arasında, cumartesi günleri de hizmet veriyoruz. Pazar günü kapalıyız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizi de mutlu ediyor' dedi.

Kadın Kuaföründe de Yoğun İlgi

Kadın kuaföründen hizmet alan Ümran Şen ise verilen hizmeti beğendiğini belirterek, 'Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunulan bu hizmeti çok beğendim. Ortam son derece temiz ve hijyenik. Çalışanlar güler yüzlü ve alanlarında uzman. Fiyatların uygun olması ve merkeze yakın konumda bulunması da büyük avantaj. Herkes rahatlıkla faydalanabilir' ifadelerini kullandı.

Kadın kuaförü Hülya Fazlı da iki aydır hizmet verdiklerini belirterek, '50 yaş üzeri kadınlara saç kesimi, fön, kaş ve bıyık alma gibi hizmetler sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız için ise yaş sınırı bulunmuyor. Tek kullanımlık havlu kullanıyor, her müşterimizin saç yapısına uygun ürünlerle hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyoruz' diye konuştu.

Uygun Fiyatlı Kişisel Bakım Hizmeti

Kuaför ve berber salonu yaz döneminde 11.00-19.00 saatleri arasında, kış döneminde ise 09.00'dan itibaren hizmet verecek. Pazar günleri kapalı olan işletmede ödemeler yalnızca banka kartı, kredi kartı veya maaş kartıyla gerçekleştiriliyor.

Berberde saç tıraşı 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, saç-sakal tıraşı ve yıkama 300 TL olarak uygulanıyor. Kadın kuaföründe ise saç kesimi, yıkama ve şekil verme 300 TL, kaş ve bıyık alma 100 TL, komple bakım 200 TL ücretle sunuluyor.