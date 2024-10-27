Diş sağlığınızı ihmal etmek, yalnızca ağız içindeki sorunlara yol açmakla kalmıyor aynı zamanda kalbinizi de ciddi bir tehlike altına sokuyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği Üyesi Uzman Dt. Funda Özsarı, dişeti hastalıklarının kalp hastalıkları riskini iki katına çıkardığını belirterek, ağız sağlığı ile kalp sağlığı arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekti.

“Dişlerinizdeki enfeksiyon sadece ağzınızda kalmıyor, damarlarınıza ve kalbinize kadar ulaşıyor” diyen Dt. Özsarı, basit bir dişeti hastalığının, kalp krizi veya felce neden olabilecek ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Dişeti hastalıklarının, ağızda biriken bakterilerin dişeti dokusuna saldırmasıyla başladığını, ancak bu enfeksiyonun yalnızca ağız içinde sınırlı kalmadığını ifade eden Özsarı, dişeti hastalıklarının vücutta düşük seviyeli kronik iltihaplanmaya yol açarak kalp damarlarında plak oluşumunu hızlandırdığını belirtti. Özsarı, “Dişeti hastalıkları sırasında ortaya çıkan kronik enflamasyon, damar duvarlarında plak oluşumuna yol açarak ateroskleroza zemin hazırlıyor. Bu durum, kalp krizi ve felç riskini ciddi ölçüde artırıyor.” dedi.

Özsarı, dişeti hastalığına yol açan bakterilerin kan dolaşımına girerek kalbe ve damar sistemine yayılabileceğini söyledi. Bu bakterilerin kalp kapakçıklarına zarar verebileceğini ve endokardit gibi ciddi kalp enfeksiyonlarına neden olabileceğini ifade eden Özsarı, bu tür enfeksiyonların kalp kapakçıklarında kalıcı hasara yol açabileceğine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE DAMARLAR ARASINDAKİ KRİTİK İLİŞKİYE DİKKAT

Dişeti hastalıklarının kalp hastalıklarına katkıda bulunan en önemli faktörlerden birinin, vücudun bağışıklık tepkisi olduğunu belirten Özsarı, şu açıklamalarda bulundu: “Dişeti hastalığına karşı vücudun verdiği sürekli bağışıklık tepkisi, damarlarımızdaki endotel hücrelerine zarar verebilir. Endotel hücreleri, damarlarımızın sağlıklı kalmasını sağlar, ancak kronik enflamasyon bu hücrelerin işlevini bozarak damarların esnekliğini azaltır ve yüksek tansiyon gibi riskleri artırır.”

Özsarı, kronik enflamasyonun damar sertleşmesine (ateroskleroz) neden olduğunu ve bunun da kalp krizine kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti. Özsarı, "Dişeti iltihabının basit bir ağız problemi olmadığını anlamalıyız. Bu iltihaplanma, damarlarınızda plak birikimini hızlandırarak kalp krizi ve inme riskinizi artırıyor" dedi.

Dişeti hastalıklarının, diyabet hastaları için daha da büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan Özsarı, diyabet hastalarının dişeti hastalıklarına daha yatkın olduğunu ve aynı zamanda diyabetin kontrolünü zorlaştırdığını söyleyerek şöyle devam etti ; “Diyabetli bireylerde kan şekeri seviyesinin yüksek olması, dişeti enfeksiyonlarının daha şiddetli seyretmesine neden oluyor. Bu da diş kayıplarının yanı sıra, diyabetin kontrol altına alınmasını zorlaştırarak kalp sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor”

KALBİNİZİ KORUMANIN YOLU DİŞLERİNİZİ KORUMAKTAN GEÇİYOR

Özsarı, dişeti hastalıklarının tedavi edilmesinin yalnızca ağız sağlığını değil, genel vücut sağlığını da koruduğunu vurgulayarak “Ağız sağlığı, vücut sağlığının bir göstergesidir. Dişeti hastalıklarını önlemek ve ağız bakımını ihmal etmemek, yalnızca diş kayıplarını engellemekle kalmaz; aynı zamanda kalp krizi ve felç riskini de azaltır.” Dedi. Özsarı, özellikle sigara içenler, diyabet hastaları ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerine sahip bireylerin dişeti sağlığına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.