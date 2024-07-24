Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz taşmasından dolayı zarar gören Dilovası Tavşancıl Sahili’nde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Dilovası ve çevre ilçelerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tavşancıl Sahil Parkı, kış aylarında yaşanan deniz taşmasından dolayı zarar görmüştü. Taşkından sonra hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil parkında deniz kıyısı tahkimat onarımı, yürüyüş yolu ve sosyal donatıların yenilenmesi gibi birçok çalışmayı gerçekleştiriyor. Sahil parkındaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

DENİZ KIYI TAHKİMATI TAMAMLANDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında deniz kıyısında yapılan 600 metrelik taş tahkimatın onarımı ve yapımı tamamlandı. Deniz taşmasından dolayı sahil parkında bulunan yürüyüş yolunun 500 metrelik kısmındaki yenileme çalışması ise en kısa sürede bitirilecek.

Tavşancıl Sahil Parkı yenileme ve bakım çalışmaları dahilinde park içerisinde bulunan oturma bankları, piknik masaları, kamelyalar, fitness grubu aletleri, çocuk oyun parklarının bakım ve onarımı (boyanması vb.) ile zeminleri yenilenecek. Ahşap tamiratların yanı sıra park içerisinde bulunan futbol ve basketbol sahalarının tel çit tamiratı, WC’lerin iç ve dış kapı yenilemeleri, amfi korkuluk ve zemin döşemeleri de yenileriyle değiştirilecek. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında sahil şeridine beş adet balık tutma iskelesi yapılacak.