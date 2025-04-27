Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklerin 2025 yılı beyanname bildirimlerini 30 Nisan 2025’e kadar yapmaları gerektiğini anımsatarak, aksi takdirde cezalı durumla karşılaşılacağı uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklerin 2025 yılı beyanname bildirimlerini tamamlamaları için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğunu bildirdi.

Müdürlük, cezalı duruma düşülmemesi için derneklerin bu tarihe kadar beyannamelerini DERBİS aracılığıyla teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, derneklerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine dikkat çekilerek, bildirimlerin zamanında yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuldu.