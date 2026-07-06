MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesinin Cumhuriyet ve Karagözler Mahalleleri'nde yer alan terfi merkezlerinde özellikle yaz aylarında artış gösteren koku problemini, koku giderici filtreler kullanarak çözüme kavuşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Terfi Merkezi ile Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sahil Güvenlik bölgesinde vatandaşlardan gelen koku şikayetlerine müdahalede bulundu. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında koku giderici filtreler kullanılarak gerekli uygulamalar tamamlandı ve koku problemi giderildi.

KOKU PROBLEMİ FİLTRE SİSTEMİYLE GİDERİLDİ

MUSKİ ekipleri, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Terfi Merkezi ile Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sahil Güvenlik bölgesinde vatandaşlardan gelen koku şikayetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bölgede özellikle yaz aylarında artış gösteren ve yerleşim alanlarına yakın noktalar ile sahil hattında hissedilen koku problemi, vatandaşların günlük yaşam konforunu olumsuz etkilerken, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Fethiye'de çevresel rahatsızlığa da neden oluyordu.

Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından koku sorunu yaşanan noktalara koku giderici filtre sistemleri montajlandı. Gerçekleştirilen uygulama ile koku yayılımının kontrol altına alınması ve çevresel olumsuz etkinin azaltılması sağlandı. Devreye alınan filtre sistemleriyle birlikte terfi merkezlerinden kaynaklanan; bölgedeki koku problemi giderilerek özellikle yaz döneminde artış gösteren çevresel şikayetlerin de önüne geçildi.