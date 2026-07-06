Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapının sağlıklı ve kesintisiz işlemesini sağlamak amacıyla yağmur suyu hatları, ızgara ve menfezlerde planlı bakım ve temizlik çalışmaları sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in altyapı yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını daha dayanıklı hale getirmek amacıyla bakım ve iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yağmur suyu ızgaraları, kollektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılıyor.

Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27 bin 648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken, yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

MESKİ EKİPLERİNİN GECE MESAİSİYLE TRAFİK AKSAMIYOR

MESKİ ekipleri, şehir içi trafiğinin yoğun olduğu ana arterler, kavşaklar ve işlek caddelerde vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek amacıyla temizlik çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Gece vardiyalarında yapılan temizlik çalışmaları sayesinde hem trafiğin akışı korunuyor hem de altyapı sisteminin düzenli bakımı sağlanıyor.