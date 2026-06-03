Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi, 2 yılda 275 bin kez ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı. Göreve geldikleri günden beri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu: 'Hiçbir hemşehrimizi çaresiz bırakmıyoruz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, hizmetlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması yönündeki hassasiyeti doğrultusunda yürütülen evde bakım ve sağlık hizmetleri, son iki yılda dev bir iyilik hareketine dönüştü.

İlk yıl 125 bin, ikinci yıl ise 150 bin olmak üzere toplam 275 bin kez evde sağlık, kişisel bakım, ev temizliği ve hasta nakil işlemi gerçekleştiren merkez, bu süreçte 800 adet hasta yatağının da ücretsiz teminini sağladı.

Bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldüren hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0 (258) 377 20 12 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.



'DERTLERE DERMAN OLMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, son iki yılda ortaya konulan hizmetlerin rakamlardan çok daha büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, 'Ulaştığımız bu veriler sadece bir istatistikten ibaret değil; dokunduğumuz hayatların, paylaştığımız acıların ve hafiflettiğimiz yüklerin somut göstergesidir. Hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamak, dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük dayanışma ve iyilik hareketinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum' dedi.