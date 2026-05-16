Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinin ardından, Denizli halkının ilk direniş kıvılcımını yaktığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü, bu yıl da yüzlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku ve kararlılıkla kutlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla kutlandı. Delikliçınar Meydanı'nda başlayan ve Bayramyeri Meydanı'nda devam eden programa, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Pamukkale ve Merkezefendi kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler ve ellerinde Türk bayrakları ile yüzlerce vatandaş katıldı.



Yüzlerce vatandaş aynı birlik ruhuyla yürüdü



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Denizli Sancağı eşliğinde yüzlerce Denizlili, Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne, buradan ise 107 yıl önceki gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar yürüdü. Buradaki programda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.



'Tarih, bir toplumun ayağa kalktığı günü 15 Mayıs olarak yazacaktır'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 15 Mayıs'ın küllerinden doğan bir milletin sembolü olduğunu belirten konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bir toplumun ayağa kalktığı günü resmedin deseniz, tarih 15 Mayıs'ı yazacaktır. 15 Mayıs günü düşmanın İzmir'e ayak basmasıyla birlikte, bir toplumun yeniden ayağa kalkışının ve yoktan varoluşunun en güzel günlerinden birindeyiz. İzmir'de Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla başlayan o büyük yolculuk, Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin bu meydanda hemşehrilerimizle birlikte 'esarete hayır' demesiyle devleşmiştir. Bu ülke düşman postalının altında kalmayacaktır diyenlerin açtığı o yol ve 19 Mayıs'ta küçücük bir geminin içerisinde koskocaman yüreğiyle o büyük yolculuğu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bugün bu özgür vatanda birlikte, kardeşçe yaşayabiliyoruz.'



'Ölüme ve mermilerin üstüne gülerek gittiler'



Milli Mücadele kahramanlarının fedakarlıklarına dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, bugünkü bağımsızlığın o gün sergilenen eşsiz cesarete borçlu olunduğunu vurgulayarak, 'O gün, o zor şartlarda hiç kimse 'Ben neyim, ben kimim, benim fikrim nedir, yarın acaba neyle karşılaşırım?' diye düşünmedi. O düşünmeyenler sayesinde; o merminin üstüne gülerek giden, ölümün, kurtuluşun şerbetini mutlulukla içen ve bu ülke için canını vermekten vazgeçmeyen o büyük şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün bu vatanda özgür ve bağımsızız. Kimsenin kimseye kulluk etmediği, herkesin kendi ayakları üstünde durduğu bu güzel coğrafyanın ve sarsılmaz birliğin mimarı olanlar, bu ülkeyi bizlere vatan kıldılar. Kurtuluş mücadelesini Denizli'de başlatan Müftü Ahmet Hulusi Efendi olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz' diye konuştu.