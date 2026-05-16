Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Engelliler Haftası' etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Tarsus Kültür Park'ta gerçekleştirilen 'Sokak Oyunları Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ile Mersin ve Tarsus Mola Evi'nden yararlanan özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı.

Etkinliklerle, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi hedefleniyor

Etkinlik kapsamında ilk olarak, Engelsiz Yaşam Parkı öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Özel gereksinimli bireyler sergiledikleri dans performanslarıyla, dayanışmanın ve birlikte başarmanın en güzel örneklerini ortaya koydu. Ritim ve müziğin buluştuğu enerji dolu gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, Tarsus Mola Evi'nden bir öğrencinin gerçekleştirdiği solo dans performansı da beğeni topladı.

Geçmiş yıllardan günümüze uzanan geleneksel sokak oyunlarının oynandığı 'Sokak Oyunları Şenliği' kapsamında öğrenciler; sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, mini futbol, kaşıkla pinpon topu taşıma, halat çekme ve mendil kapmaca gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Veliler ile çocukların birlikte katıldığı kaşıkla pinpon topu taşıma oyunu ise etkinliğin en keyifli anlarından biri oldu. Tarsus Kültür Park'taki tüm çocuklar, etkinlikte özel gereksinimli bireylere eşlik etti.

Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edilirken, yüz boyama etkinliğiyle de miniklerin mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu. 'Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Uçan: 'Geleneksel sokak oyunlarının ruhunu tekrar yaşatmak istedik'

Sağlık İşleri Dairesi'nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Uçan, teknoloji ve değişen yaşam koşulları nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını 'Sokak Oyunları Şenliği' kapsamında düzenlediklerini anlatarak, 'Sokak oyunlarının ruhunu tekrar yaşatmak istedik. 11 farklı sokak oyunu ve çocuk oyunu ayarladık. Yakar top, seksek, ip atlama, çuval yarışı, halat çekme, su ve parkur oyunları, kaşıkla pinpon topu taşıma gibi oyunlar düzenledik. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'ndaki öğrencilerimizin ritim ve halk oyunları gösterisi de açılışta sergilendi' diye konuştu.

'Bu aktiviteler, özel gereksinimli çocukların sosyal yaşama adaptasyonu açısından çok önemli'

Ailelerin de oyunlara katıldığını ve mutlu anlar yaşandığını ifade eden Uçan, 'Onlar da halat çektiler, pinpon topuyla yarıştılar. Bu tür aktiviteler, özellikle özel gereksinimli çocuklarımızın sosyal yaşama adaptasyonu ve uyumu konusunda çok önemli. Çünkü çoğu, grup çalışmalarına çok uygun değil. Bu tarz faaliyetlerle motor beceri, planlama, problem çözme yetenekleri de gelişiyor. Etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek' ifadelerine yer verdi.

Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı bir avuç mutluluk tüm yürekleri ısıttı

Özel gereksinimli bireylerden Hüseyin Göktaş, 'Bugün çok mutluyum, eğleniyorum. Arkadaşlarımla çok mutlu bir gün geçirdim. Sandalye kapmaca oynadım. Halk oyunlarını izledim. Çok güzeldi' dedi.

Özel gereksinimli bireylerden Selma Omurta, 'Çok güzel bir gün. Hep oyun oynatıyorlar. Herkesin yapabileceği şeyi gösteriyorlar. Çok mutlu oldum. Mendil kapmaca oynadım, ben kazandım. Bu etkinlik hepimizi çok mutlu etti' diye konuştu.

Kerem Özdemir çok mutlu olduğunu ifade ederek, 'Bugün çok eğlendik. Dans ettik. Sokak oyunları oynadık' ifadelerine yer verirken, Adem Sarımsak ise 'Davul çaldık. Çuval oyunu oynadık. Halat çekme vardı, güzeldi' dedi.