Hat sanatının zarafetini sanatseverlerle buluşturan ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Sanat Melikgazi'de 'Yazı Medeniyeti İslam Sanatları' sergisi düzenledi.

KAYSERİ (İGFA)- Sanat Melikgazi'nin geleneksel Türk-İslam sanatlarından biri olan hat sanatına ev sahipliği yaptığını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Sanat Melikgazi'mizde, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ebubekir İnan Hocamızın bin bir emekle hazırladığı hat sanatı eserlerini sergilemeye başladık. Sanat Melikgazi'nin koridorlarını çeşitli sergiler için kullanıyoruz. Bu tesisin önündeki yeni yaptığımız parkımıza yaklaşık 7 bin metrekare. Sanat Melikgazi'mizde 1 hafta boyunca açık olacak sergimize tüm sanat severleri bekleriz. Ayrıca 15 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Hattat Sayın Mahmut Şahin tarafından gerçekleşecek olan söyleşimize de tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.' dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, 'Sanat Melikgazi'nin ve burada yapılan faaliyetlerin nitelikli olması güzel bir bütünlük sağlıyor. Bu anlamda Palancıoğlu Başkanımıza çalışmaları için çok teşekkür ederim. İnan Hocamızın da sergisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri için önemli bir kazanım oldu.' diye belirtti.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir İnan ise sergideki eserler hakkında bilgiler verdikten sonra, büyük beğeni toplayan sergiyi katılımcılar gezdi.