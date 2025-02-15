Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen "Denizli Komedi Sahnesi" ile birbirinden ünlü komedyenler Denizli halkıyla buluşmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Doğu Demirkol’un sahne aldığı programa katılanlar unutulmaz bir akşam yaşarken, Demirkol, performansıyla Denizli’yi kırdı geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen bu büyük organizasyon Türkiye’nin en sevilen komedyenlerini misafir etmeye devam ediyor. Tahsin Hasoğlu ve Baturay Özdemir’in ardından Doğu Demirkol da Denizlililerle buluştu.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Demirkol, yaşamından güldürü niteliği taşıyan anılarından bahsetti. Sevilen komedyen Demirkol, aile fertlerinin birbirinden tamamen farklı dünya görüşlerine sahip olmalarından hareketle yaşadıkları ilginç ve eğlenceli deneyimleri aktardı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan plaket espirisi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, program sonunda başarılı isme teşekkür ederek, günün anısına plaket takdiminde bulundu. Keyifli anlara sahne olan plaket takdiminde Başkan Çavuşoğlu ile Doğu Demirkol arasındaki diyalog davetlileri kahkahaya boğdu.

Denizli Komedi Sahnesi Takvimi

15 Şubat Saat: 19.30 – Can Yılmaz & Zafer Algöz (Burda Olan Burda Kalır)

16 Şubat Saat: 19.30 – Çimen Show (Cem İşçiler & Fazlı Polat)