Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, 2. Uluslararası Zile 38 Kültür Mirası ve Anadolu Kerpiç Mimarisi Festivali'nde vatandaşları bilgilendirirken, çocuklara yönelik uygulamalı etkinliklerle afet bilincini eğlenceli şekilde aşıladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplumsal farkındalık ve afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Zile 38 Kültür Mirası ve Anadolu Kerpiç Mimarisi Festivali kapsamında vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi.

Festival alanında oluşturulan bilgilendirme noktasında görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara yangın güvenliği, ev kazalarına karşı alınması gereken önlemler ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri konusunda uygulamalı eğitimler verdi. İtfaiye uzmanları, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Çocuklara Eğlenerek Öğreten Uygulamalı Eğitim

Büyükşehir Belediyesi'nin festivalde çocuklara yönelik hazırladığı özel itfaiye parkuru ise etkinliğin en yoğun ilgi gören bölümlerinden biri oldu. Minik katılımcılar, kendileri için hazırlanan baretleri takarak parkurda çeşitli uygulamalara katıldı.

Oyun ve eğlenceyle desteklenen uygulamalı eğitimlerde çocuklara afet bilinci, yangından korunma yöntemleri ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri yaşlarına uygun şekilde anlatıldı. Böylece çocukların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de küçük yaşta hayati önem taşıyan güvenlik alışkanlıkları kazanmaları sağlandı.

Festival boyunca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın standına vatandaşların ve çocukların ilgisi yoğun olurken, etkinlikler aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine ulaşılması hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların afetlere karşı hazırlık düzeyini yükseltmek, yangın ve acil durumlar konusunda bilinç oluşturmak ve özellikle çocuklarda erken yaşta güvenlik farkındalığı geliştirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını kent genelinde sürdürmeye devam ediyor.