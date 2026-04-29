Global akıllı araç kamerası markası DDPAI, 'Ultimate Image, Always Protected' temasıyla İstanbul'da Vision Experience etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlikte medya temsilcileri, içerik üreticileri ve iş ortakları, markanın yeni nesil akıllı görüntüleme teknolojilerini yalnızca görmekle kalmayıp, aynı zamanda derinlemesine deneyimleme fırsatı buldu.

GLOBE NEWSWIRE / İSTANBUL (İGFA) - Akıllı araç kamerası sektörünün önde gelen yenilikçi markalarından biri olan DDPAI, bugün 120'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. 15.000'den fazla perakende iş ortağı ve dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kullanıcıyla marka, küresel büyümesini istikrarlı şekilde sürdürüyor. 12.000 metrekarelik kendi üretim tesisine sahip olan DDPAI, ürün yaşam döngüsünün tamamını tasarım, Ar-Ge, üretim ve kalite kontrol süreçleriyle entegre şekilde yönetiyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere birçok önemli pazarda farklı platformlarda üst sıralarda yer alan marka, hem medya hem de kullanıcılar tarafından güçlü bir şekilde tanınıyor.

Z90 MASTER: AMİRAL GEMİSİ ÜÇLÜ GÖRÜŞ, TAM DİJİTAL NETLİK

Yeni Z Serisi'nin merkezinde yer alan Z90 Master, sektör lideri üç kanallı görüntüleme sistemiyle DDPAI'nin amiral gemisi modeli olarak öne çıkıyor. Ön ve arka kamerada çift 4K kayıt sunarken, yapay zeka destekli portre geliştirme ve kızılötesi gece görüş özellikli 3K iç kamera ile araç içi ve dışı aynı anda yüksek netlikle kaydediliyor.

Markanın geliştirdiği πLink teknolojisi sayesinde tüm kanallarda tam dijital veri aktarımı sağlanıyor; bu da kayıpsız görüntü kalitesi, daha kararlı bağlantı ve üstün veri iletimi anlamına geliyor. 4G bağlantı desteği ile kullanıcılar araçlarına uzaktan erişebiliyor, canlı görüntü izleyebiliyor ve anlık bildirim alabiliyor. 7/24 üç kanallı park gözetimi ise araç park halindeyken de kesintisiz koruma sunuyor.

Z60T: Her Karede Evrim

Yüksek rekabet gücüne sahip bir seçenek olarak konumlanan Z60T, 4K + 2K + 1K üç kanallı kayıt yapısı ve Triple HDR desteğiyle öne çıkıyor. Farklı ışık koşullarında daha dengeli ve net görüntüler sunan model, çok kanallı sürüş güvenliğini daha erişilebilir hale getiriyor.

Araç içi kamera, yapay zeka destekli portre geliştirme teknolojisi ile desteklenirken, SnapLink bağlantı sistemi hızlı ve pratik kurulum sağlıyor. 4G bağlantısı ve süperkapasitör sistemiyle Z60T, çok kanallı inovasyona güçlü bir giriş noktası olarak konumlanıyor.

N5 PRO: AKILLI GÖRÜŞ, KOMPAKT GÜÇ

Günlük kullanımda güvenilir performans arayan sürücüler için geliştirilen N5 Pro, N Serisi'nde önemli bir yükseltme sunuyor. 4K ön + 2K arka kayıt sistemi, geliştirilmiş Radar Quick Wake park modu ve yeni eklenen 4G bağlantı desteği ile daha hızlı tepki veren ve daha bağlantılı bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Kompakt tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan N5 Pro, günlük sürüş güvenliğini akıllı teknolojiyle birleştiriyor.

İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilen Vision Experience etkinliğiyle birlikte DDPAI, Türkiye pazarına yaptığı yatırımı daha da derinleştirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Marka, gelecekte daha bağlantılı, daha akıllı ve daha entegre bir sürüş ekosistemi inşa etmeye devam edecek.

DDPAI HAKKINDA

2013 yılında kurulan DDPAI, yenilikçi mobilite çözümleriyle seyahat deneyimlerini ve yaşam tarzlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için DDPAI Resmi Web Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz.