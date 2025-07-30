2025 yılı Haziran ayı işsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarını koruduğunu söyledi. Yılmaz, enflasyonun kontrol altına alındığı bu dönemde istihdamı artırmaya yönelik çok boyutlu politikaların sürdürüleceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2025 işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 8,6’ya yükseldiğini belirten Yılmaz, bu oranın geçen yıla kıyasla 0,5 puan azaldığını ve son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı bir seyir izlediğini ifade etti.

KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kadınlarda işsizlik oranının geçen yıla göre 1 puan düşüşle yüzde 11,4’e gerilediğini vurguladı.

Enflasyonun kontrol altına alındığı ve ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte, istihdamı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirlerin devam ettiğini belirten Yılmaz, özellikle kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını destekleyen politikaların kararlılıkla uygulandığını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İSTİHDAM POLİTİKALARI

Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla istihdam politikalarını sadece nicelik açısından değil, bölgesel dağılım, nitelik ve verimlilik perspektifinden ele aldıklarını kaydeden Yılmaz, “İşgücü piyasasındaki dönüşümü, sosyal refahı güçlendirecek, fırsat eşitliğini artıracak ve toplumsal refahı ileriye taşıyacak şekilde şekillendiriyoruz” dedi.

Uygulanan politikaların, istihdamın kalitesini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.