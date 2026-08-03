Kayseri Kocasinan Belediyesi, çiftçileri desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla 2024 yılında hayata geçirdiği 'Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi' ile çiftçilerin emeğini değer kazandırıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Tarımsal üretimin artırılması için hayata geçirilen örnek projelerle her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çiftçilerimizin emeği, Kocasinan'da modern tesisle değer buluyor ve ürün kalitesi yükselirken üretim gücü artıyor!' dedi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisin çiftçilerin geleceğine yön verecek örnek proje olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla bu tesisi hizmete sunduklarını söyledi.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye'ye örnek olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha iki yıl önce hayata geçirdik. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçi kardeşlerimiz alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip, paketliyorlar. Buğday, arpa, nohut, ayçekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkân sağlıyoruz. Kocasinan bölgesinde, şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktasında altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretimin gelişmesi noktasında çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.