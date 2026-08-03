Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında aylık yüzde 1,78, yıllık bazda ise yüzde 31,75 arttı. En yüksek fiyat artışı ana harcama gruplarında konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78, yılın başına göre yüzde 19,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış gösterdi.

Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip ana harcama gruplarında fiyat artışı gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53, ulaştırmada yüzde 30,83, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 40,32 olarak gerçekleşti. Bu grupların yıllık enflasyona katkısı sırasıyla 8,94, 5,22 ve 5,21 puan oldu.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 2,59, konut grubunda ise yüzde 2,25 arttı. Aylık enflasyona en yüksek katkıyı 0,44 puan ile ulaştırma grubu yaparken, gıda ve alkolsüz içecekler 0,40 puan, konut grubu ise 0,27 puan katkı sağladı.

TÜİK verilerine göre, endeks kapsamında yer alan 174 alt harcama sınıfının 117'sinde fiyat artışı yaşanırken, 50 alt sınıfta fiyatlar geriledi, 7 alt sınıfta ise değişim olmadı.

Çekirdek enflasyonu gösteren, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını dışarıda bırakan özel kapsamlı TÜFE (B) göstergesi ise temmuz ayında aylık yüzde 1,66, yıllık bazda yüzde 30,98 arttı. Bu göstergede yıl başından bu yana artış yüzde 18,78, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,28 olarak hesaplandı.