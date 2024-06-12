Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basına kapalı geçen diplomasi trafiğin dün yoğundu.

İlk olarak Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen bir diğer görüşmesi ise Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile oldu.