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Etkinliğe katılan veliler de çocuklarının karne sevincine ortak oldu.

Doğayla baş başa bir ortamda düzenlenen etkinlikte minikler karne heyecanı yaşadı. Palyaçolar eşliğinde yılın stresini atan çocuklar mezuniyetlerini keplerini fırlatarak kutladı.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi çocukları yılın stresini mezuniyet töreninde attı. BURSA (İGFA) - Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi çocukları için yıl sonu mezuniyet programı gerçekleştirildi.