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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavına girecek gençlere 'Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.

Sevgili genç arkadaşlarım:

Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz.

Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: RSS