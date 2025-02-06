Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde yitirilen 53 bin 537 vatandaşın her birine yüce Allah’tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarılan yaraların tam olarak iyileştiren ve vatandaşların güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılıklarından ödün vermeyeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/RTErdogan/status/1887309485288612274

"Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrıcemil diliyorum. İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik. Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz. Sardığımız yaraları inşallah tam olarak iyileştirene, tüm vatandaşlarımız güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşana kadar kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun."