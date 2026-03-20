Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve beraberindekiler Güneysu'daki açılış öncesi yapımı süren Rize Şehir Hastanesi inşaatını da yerinde inceledi.
RİZE (İGFA) - Sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında Rize'de önemli bir proje daha hayata geçiriliyor.
Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Mart Cuma günü (BUGÜN) saat 15.30'da düzenlenecek törenle açılacak.
Modern altyapısı ve donanımıyla dikkat çeken hastane; 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneleriyle bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunacak.
Yeni yatırımla birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve hizmet kalitesinin artması hedefleniyor.
Öte yandan açılış öncesinde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yapımı süren bin 53 yataklı Rize Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden inşaat süreci ve son durum hakkında bilgi alınırken, projenin ilerleyişi değerlendirildi.
Toplantıya Rize protokolü, milletvekilleri ve sağlık yöneticileri de katılırken, şehir hastanesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sağlık altyapısının daha da güçleneceği ifade edildi.