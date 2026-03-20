Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

BURSA (İGFA) - AFAD, saat 07.52'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildi.

An itibariyle sarsıntıda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, yetkililer, gelişmeleri saha taramasıyla yakından takip ediyor.