Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı’nda yaptığı konuşmada, “Milletimizin medarı iftiharı kahraman ordumuz eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç hâline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi’nde düzenlenen Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, “Milletimizin medarı iftiharı kahraman ordumuz eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç hâline geldi” değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaptıkları yüksek teknoloji hamlesi ile yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesinin üzerine taşıdıkları savunma sanayii alanında parmakla gösterildiklerini, Türk mühendislerince üretilen İHA ve SİHA’ların, yerli uçak ve helikopterlerin, gemilerin, denizaltıların ve daha nicelerinin güvenlik mimarisinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Savunma ve havacılık ihracatımızı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artırarak 7 milyar doların üzerine çıkardık. Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ettik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz, yapacağız. Sadece geçtiğimiz yıl toplam değeri 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attık. 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu sene çok daha yüksek rakamları yakalayacağız.”