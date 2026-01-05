Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'e verdiği demeçte F-35 programından çıkarılmayı 'haksız' olarak nitelendirirken, ABD ile ilişkilerden enerji güvenliğine, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze'ye kadar birçok kritik başlıkta Türkiye'nin duruşunu anlattı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylara göre, Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan askerî teçhizat alması gerekçe gösterilerek F-35 programından çıkarılmasının haksız olduğunu Trump'a doğrudan ilettiğini söyledi.

Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin daha makul ve yapıcı bir zeminde ilerlemesi için yeni bir fırsat doğduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin ödemesini yaptığı F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dâhil edilmesi önemli ve gereklidir.' dedi. Sürecin NATO'nun savunma kapasitesine ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası F-16 Block alımıyla ilgili olarak da şartların NATO ittifakı ruhuna uygun olması gerektiğine dikkat çekti.

Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınmasını örnek göstererek, Türkiye'nin savunma alanında adil ve dengeli bir yaklaşım beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davasına da değinerek, Türkiye'nin iddiaları yanlış bulduğunu ve bankanın haksız cezalarla karşı karşıya kalmaması için görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hukuka uygun ve adil bir şekilde sonuçlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Enerji alanındaki iş birliğine ilişkin olarak Erdoğan, özellikle ABD'den LNG tedarikinin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, 'Milli çıkarlarımız ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.' dedi. Hidrokarbon ihtiyacının büyük ölçüde ithalata dayandığını hatırlatan Erdoğan, bu nedenle temkinli ve dengeli bir enerji politikası izlediklerini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin savaşın dışında kalmasının diplomatik avantaj sağladığını belirten Erdoğan, olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya ve ateşkesin gözlemlenmesine destek vermeye hazır olduklarını söyledi. 'Türkiye, hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy ile doğrudan konuşabilen tek aktör konumunda.' ifadelerini kullandı.

Gazze ve Filistin meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylemlerini sert sözlerle eleştirdi.

Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Türkiyesiz bir senaryoda meşruiyet sorunu yaşayacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tarihsel bağları, diplomatik tecrübesi ve NATO üyeliği nedeniyle bu süreçte kilit ülke olduğunu vurguladı. Erdoğan, Gazze'de kalıcı barış için Türkiye'nin her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.