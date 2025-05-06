Edirne Keşan'da Cumhur İttifakı üyeleri Keşan Belediyesi'nin 1 yıllık performansını eleştirdi. Belediye vaatlerini yerine getirmemekle, projeleri yıkmakla suçlayan ittifak üyeleri, bu süre içerisinde hizmet yapılmadığını ve borçların arttığını vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhur İttifakı, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısıyla Keşan Belediyesi’nin 1 yıllık performansını değerlendirdi. Toplantıda, belediyenin vaatlerini yerine getirmediği, mevcut projeleri koruma yerine yıktığı öne sürüldü.

Toplantıya AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Yakup Balcı, Nuriye Altın ve partililer katıldı. Pekdemir, toplantının başında geçen Cuma Keşan’da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Hızır Metin Kabayel’e rahmet diledi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı.

AK Partili Başkan Pekdemir, Cumhur İttifakı döneminde tamamlanan barınağın 72 dönüm alanda hizmet verdiğini, 50 dönüm ek alan ve 12 milyon TL yatırımla genişletildiğini belirtrek, “Edirne’de birinci sıradayız, projeyi takip edeceğiz” dedi.

Pazar yerinin üstünün kapatılması için geçmişte öneriler sunduklarını, ancak meclis çoğunluğunun engel olduğunu savunan Pekdemir, “13 ayda çivi çakılmadı, halk takdir etsin” dedi.

Geçmişte 14-15 iftar düzenlenirken, bu yıl tek iftarın yüksek maliyetle yapıldığını, tasarruf söylemleriyle çeliştiğini ifade eden Pekdemir, Belediye Başkanı’nın tesis için verdiği sözlerin tutulmadığını, iki yaz geçmesine rağmen ilerleme olmadığını söyledi. “Vicdanınız sızlıyor mu?” diye soran Pekdemir, 200 dönümlük mera alanının satılmak istendiğini, İzzetiye ve Cumhuriyet Mahallesi’ne vaat edilen düğün salonlarının yapılmadığını belirtti.

İki ayda çözüleceği söylenen su sorununun 13 ayda çözülmediğini, Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne borçların 2,4 milyon TL’den 8 milyon TL’ye çıktığını aktaran Pekdemir, belediyenin Keşanspor’a destek vermediğini, takımın küme düştüğünü söyleyerek, “Halkın takdirine bırakıyoruz” yorumunda bulundu.

1 Mayıs’ın protestolara dönüştüğünü, sendikaların hakaret yerine işçilerin haklarını araması gerektiğini belirten Pekdemir, “Cumhur İttifakı’na ‘katil, istifa’ denemez” dedi.

13 ayda borç durumunun açıklanmadığını, satılan arsa ve dükkânların hesabının verilmesini talep eden Pekdemir, 12 aylık borç afişi asılsın çağrısı yapıldığını söyledi.

MHP’li Adnan İnan ise, 20 yılda Keşan’da dokunulmayan yere dokunduklarını belirtirken, Yakup Balcı ise, “Yapılanları yıkıyorsunuz, yeni hizmet üretmiyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

Cumhur İttifakı, Keşan Belediyesi’nin 1 yılda vaatlerini yerine getirmediğini, halkın yeni hizmetler beklediğini vurguladı.

Toplantı, belediye yönetimine yönelik sert eleştirilerle sona erdi.