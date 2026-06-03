Artvin'in Arhavi ilçesinde, 6-10 yaş arası 200 öğrencinin katılımıyla '14. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği' tamamlandı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu etkinlikte centilmen sporcular mavi kartla ödüllendirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Arhavi Kaymakamlığının koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğin kapanış programına, 6-10 yaş grubu yaklaşık 200 ilkokul öğrencisi katıldı.

Şenliğin 14'üncü sezonunun 6. etabında, kız ve erkek öğrencilerden oluşan karma takımlar mücadele etti. Maç esnasında fair-play kurallarına uygun davranış sergileyen sporcular, hakem tarafından mavi kart gösterilerek ödüllendirildi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi'nin sanat, kültür ve sportif faaliyetlere önem veren bir ilçe olduğunu belirterek, organizasyonun yalnızca bir futbol etkinliği olmadığını, öğrencilerin paylaşmayı ve fair-play ruhunu öğrendiğini söyledi. Kaymakam Çimşir, pandemi nedeniyle ara verilen yıllar dışında etkinliğin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, organizasyona destek veren belediye, gençlik ve spor ile milli eğitim müdürlükleri çalışanları başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan da, futbol şenliğinde spor adına çok güzel günler yaşadığını söyledi.

Spor yazarı Melih Gümüşbıçak ise, Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin örnek bir organizasyon olduğunu belirtti. Gümüşbıçak, 'Belki 10-15 yıl sonra burada top koşturan çocuklardan bazılarını Dünya Kupası'nda izleriz. Böyle bir hayal kuruyorum ve gerçekleşmesini ümit ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer de projenin başladığı günden bugüne kadar içerisinde olduğunu söyledi. Biçer, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil, bireylerin karakter oluşumuna ve toplumsal değerlerin gelişmesine de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Şenlik kapsamında uygulanan 'Mavi Kart' sisteminin başlı başına örnek bir proje olduğunu vurgulayan Biçer, 'Mavi Kart'ın kendisi dünya çapında örnek gösterilebilecek bir proje. Tek amacımız bu uygulamanın ülkemizin 81 iline ve tüm ilçelerine yayılması, bir kültür haline gelmesi ve kalıcı olarak benimsenmesidir.' dedi.