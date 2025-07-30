Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden/tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen “Güçlendirici Bakım Modeli” 12 ildeki kuruluşlarda uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden/tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen “Güçlendirici Bakım Modeli”; Adalet, İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirildi

Çalışmalar kapsamında, Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların, psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplayarak çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan multidisipliner bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilen “Güçlendirici Bakım Modeli” ile, ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam koşulları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ilde bulunan 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Kocaeli illerinde başlayacak modelle, ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak, yoğun bir destek sunulacak.