Türksat ile Vodafone, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek ve fiber internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla stratejik bir iş birliği protokolüne imza attı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri kapsamında kamu ve özel sektörün fiber yetkinliklerini birleştirecek olan 'Toptan Seviyede Veri Akış Erişimi Hizmeti, TV Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü', Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy tarafından imzalandı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Vodafone, Türksat'ın fiber altyapısını kullanarak 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti ulaştırmaya başlayacak. Bu stratejik adım ile Vodafone'un fiber altyapı üzerinden erişim sağladığı toplam hane sayısı 23,7 milyona yükselecek.

Atılan imzalarla birlikte mükerrer yatırımlar önlenerek mevcut fiber kaynaklar daha verimli kullanılacak ve dijital erişimin kapsayıcılığı artırılacak. Kamu-özel sektör ortaklığının bu modeli ile Türkiye'nin dijital altyapı ekosisteminde yeni bir dönem başlayacak. Ayrıca iş birliği kapsamında yüksek hız ve düşük gecikme süreli fiber teknolojisi daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Altyapı paylaşım modeli sayesinde Türksat'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği fiber yatırımların etkinliği de artırılacak.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türksat ve Vodafone arasında kurulan bu iş birliği ile Türkiye'de hanelerin ve kurumların dijitalleşme sürecinin hız kazanacağını belirterek, bu iş birliğinin sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin en büyük iletişim ve teknoloji firmaları arasındaki ortaklığın en güçlü örneklerinden biri olacağını söyledi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy da fiber internet ağının genişlemesinin Türkiye'nin dijital geleceği için taşıdığı önemi vurgulayarak, fiber internet erişim ağımızı artırarak daha fazla ev ve işyerine kesintisiz, yüksek hızlı internet sunacaklarını kaydetti.