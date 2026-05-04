Uzman Psikolog Sena Sivri, çocuk ve ergenlerde artan öfke patlamaları, içe kapanma ve dijital risklerin önemli ruhsal sorunların habercisi olabileceğini belirterek aileleri uyardı.

İSTANBUL (İGFA) - Uzman Psikolog Sena Sivri, son yıllarda çocuklar ve ergenler arasında öfke patlamaları, akran zorbalığı, içe kapanma ve riskli davranışlarda artış gözlendiğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Sivri, bu tabloyu besleyen temel etkenler arasında dijital dünyanın kontrolsüz etkisi, sosyal medyada şiddetin normalleşmesi, aile içi iletişim eksikliği, yoğun akademik baskı ve yalnızlık hissinin yer aldığını ifade etti.

Birçok ebeveynin çocuklarının güvenliği ve sosyal çevresi konusunda kaygı yaşadığını belirten Sivri, bazı ailelerin aşırı kontrolcü, bazılarının ise çaresiz hissettiğini söyledi.

Çocukların çoğu zaman yaşadıkları sorunları sözlü olarak ifade etmek yerine davranışlarıyla gösterdiğini vurguladı.

Sivri, çocuklarda dikkatle izlenmesi gereken 6 önemli belirtiyi şu şekilde sıraladı:

1. Ani öfke ve saldırganlık: Sıklaşan öfke patlamalarının bastırılmış stres veya zorbalıkla ilişkili olabileceği belirtildi.

2. İçe kapanma: Sosyal ilişkilerden uzaklaşmanın depresif belirtilere işaret edebileceği ifade edildi.

3. Uyku ve iştah bozuklukları: Ruhsal yükün fiziksel belirtilerle ortaya çıkabileceği vurgulandı.

4. Akademik düşüş: Ani başarı kaybının duygusal stresle bağlantılı olabileceği aktarıldı.

5. Dijital gizlilik ve riskli davranışlar: Aşırı gizleme ve çevrim içi risklerin dikkatle izlenmesi gerektiği belirtildi.

6. Umutsuzluk ve kendine zarar verme söylemleri: Bu tür ifadelerin asla ihmal edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.