Başvuruların Bursa Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken, belediye, uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi emeklilere katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla hazırlanan destek programı için bugün başlayan başvuruların 10 Mayıs'a kadar alınacağı duyuruldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik sosyal destek programını hayata geçirdi. 'Emekliye Kurban Bayramı Sosyal Desteği' kapsamında vatandaşlara 2 bin 500 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı.

