Gazeteci-yazar Metin Özmen, Şırnak Cizre'de öğrencilere 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu konferans verdi. Etkinlikte, doğru arkadaş seçiminin başarının anahtarı olduğunu vurgulayan Özmen, öğrenciler için kitabını imzaladı ve teşekkür etti.

ŞIRNAK (İGFA) - Gazeteci-yazar Metin Özmen, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu bir konferans verdi.

Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Özmen, aynı isimli kitabından örneklerle başarılı bir arkadaş çevresinin öğrenci hayatındaki etkilerini anlattı. Konuşmasında doğru arkadaş seçiminin başarıya giden yolda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Özmen, olumlu arkadaş gruplarıyla birlikte olan öğrencilerin hedeflerine daha hızlı ulaşabildiğini ifade etti. Yanlış arkadaş seçiminin ise hem akademik başarısızlığa hem de kötü alışkanlıklara zemin hazırladığını belirtti.

Özmen, kötü alışkanlıkların büyük bölümünün yanlış arkadaş seçiminden kaynaklandığını söyleyerek, 'Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür; aynı şekilde dört yanlış arkadaş da bir doğru arkadaşı yanlışa sürükleyebilir' dedi.

Konferansın ardından Metin Özmen, 'Başarıda Arkadaş Seçimi' adlı kitabını öğrenciler için imzaladı. Cizre Kitap Fuarı vesilesiyle ilk kez Cizre'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Özmen, programın düzenlenmesinde emeği geçen Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Dosto Fuarcılık sahibi Gülşen Gazel'e müteşekkir olduğunu dile getirdi.